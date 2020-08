Il presidente del Barça contro il brasiliano, che ha deciso di non rientrare per la Champions: "Nessuno gli ha dato un permesso, ha mancato di rispetto alla squadra e alla società con un atto incomprensibile. Avvieremo un procedimento contro di lui"

La decisione di Arthur di non rientrare a Barcellona per essere a disposizione della squadra in vista della Champions League ha molto infastidito i vertici del club catalano. Josep Bartomeu si è espresso molto duramente nei confronti del giocatore, in un’intervista rilasciata a Sport: "Ha mancato di rispetto ai suoi compagni di squadra, che ci tenevano a far bene in Champions, e anche verso il club. Non è logico che giocando per un obiettivo così importante, un calciatore decida di escludersi. È ingiustificabile e incomprensibile. Avevamo raggiunto un accordo: fino alla fine di Liga e Champions avrebbe continuato a giocare per il Barcellona". Il presidente ha chiarito anche lo sviluppo della trattativa con la Juve: “Non potevamo rinnovargli il contratto alle cifre che voleva, così ci ha deciso di andarsene”.

Procedimento disciplinare vedi anche Caso Arthur: non torna al Barça e resta in Brasile "Ha una certa importanza per la squadra e potrebbe aiutarci, ma non è rientrato dalla mini-vacanza. È un atto inaccettabile di indisciplina. Per questo abbiamo avviato un procedimento, perché non ci sono argomenti che giustifichino la sua assenza. Ha chiamato e ha detto: 'Non torno, rimarrò in Brasile'. È una sua decisione, nessuno gli ha dato il permesso" ha proseguito Bartomeu.