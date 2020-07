Arthur, centrocampista che dall’inizio della prossima stagione giocherà con la Juventus (ufficiale lo scambio con Pjanic), ha informato il Barcellona – suo attuale club – di essere in vacanza in Brasile e di non aver nessuna intenzione di far rientro in Spagna per allenarsi e prendere parte alla fase finale della Champions League. È questo quanto scrive il Mundo Deportivo, che sottolinea l’irritazione da parte del club blaugrana per il comportamento del brasiliano: Arthur, infatti, non ha ricevuto nessuna autorizzazione dal Barcellona a fermarsi in Brasile, tanto che il club avrebbe minacciato provvedimenti nei suoi confronti nel caso in cui non dovesse tornare in Spagna. Il centrocampista infatti, non si è presentato ai test che precedono la ripresa degli allenamenti, annunciando di non voler lasciare il Brasile. La notizia è confermata anche da Sport.es.