La stagione di Chris Smalling con la maglia della Roma si è conclusa in occasione dell'ultima gara di campionato contro la Juventus. Il club giallorosso non ha infatti trovato l'accordo con il Manchester United, proprietario del cartellino del giocatore, per prolungare il prestito fino al termine della stagione e così il difensore centrale farà immediato ritorno in Inghilterra. Sicuramente una brutta notizia per Fonseca che, a meno di clamorosi colpi di scena nelle prossime 36 ore (tempo limite per presentare le liste Uefa), perde una delle sue colonne portanti per la fase finale dell'Europa League.