Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. A comunicarlo è lo stesso club rossoblù con una nota ufficiale: la fumata bianca era attesa e viene confermata sulla base di un contratto biennale, fino al 30 giugno 2022. L'allenatore pescarese subentra così a Walter Zenga, che la società ha scelto di non riconfermare per la prossima stagione. Puntando invece su un nuovo ciclo e un nuovo profilo tecnico, "capace di dare un'identità di gioco ben precisa alle sue squadre" - sottolinea la nota del Cagliari - e che ha convinto il presidente Giulini a cambiare ancora guida tecnica.

La carriera di Di Francesco: i numeri

A quasi 51 anni, per Di Francesco si tratterà della quinta avventura alla guida di una squadra di Serie A. La svolta da allenatore era arrivata con la promozione del Pescara dalla B centrata nel 2010: poi, dopo una breve parentesi a Lecce, cinque stagioni alla guida del Sassuolo. Un percorso netto (84 vittorie su 209 panchine), iniziato con la promozione in Serie A e culminato con la storica esperienza in Europa League. Nel 2017 arriverà dunque la Roma, dove Eusebio aveva vinto lo scudetto da centrocampista nel 2001: anche da allenatore porterà i giallorossi a traguardi importanti, con il terzo posto in campionato e soprattutto in semifinale di Champions League. Il Barcellona, Manolas, quel magico 3-0 all'Olimpico. L'apice di un ciclo che si sarebbe interrotto meno di un anno dopo. Alla Sampdoria (otto partite con sei ko fino allo scorso ottobre), l'illusione della ripartenza. Ora il futuro dice Sardegna.