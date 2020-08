Milan, ufficiale l’acquisto di Pierre Kalulu

Chi è Pierre Kalulu

Kalulu è un giocatore fisicamente ben strutturato, per questo talvolta è stato impiegato da difensore centrale. Cresciuto nel vivaio del Lione, non ha esordito in Ligue 1 ma ha collezionato 16 presenze in Youth League, dove ha affrontato anche la squadra giovanile dell'Atalanta. Era stato cercato anche dal Bayern Monaco e il Lione gli aveva proposto un rinnovo di contratto per la prima squadra, ma alla fine Kalulu ha scelto il Milan.