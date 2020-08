Calciomercato: le trattative di oggi LIVE

Torino: le idee di Giampaolo per il mercato

Dopo la firma del suo contratto, Marco Giampaolo riflette sui nomi giusti per rinforzare il prossimo Torino. In caso di partenza di Sirigu, occhi su Audero (che Giampaolo ha già avuto alla Samp). In alternativa occhi su Sepe del Parma. Gli altri nomi da tenere d’occhio sono Nicola Murru (su cui c’è anche il Cagliari); Giangiacomo Magnani (su cui c’è anche il Verona). Il Toro osserva da vicino anche il giovane Raspadori, ma il Sassuolo non ha intenzione di cederlo. Si lavora anche su Vojvoda (kosovaro classe ’95) dello Standard Liegi. Piace anche Joachim Andersen del Lione e si monitora Malanga Sarr (svincolato dopo l’esperienza al Nizza).