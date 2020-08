I friulani sono riusciti ad accordarsi con l’attuale allenatore. Nulla di fatto dunque per Semplici e Maran, che erano stati considerati per sostituirlo. Mandragora rimarrà in prestito anche l’anno prossimo, il riacquisto in favore della Juve sarà spostato a giugno 2021 CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Alla fine l’ Udinese proseguirà con Luca Gotti , che rimarrà sulla panchina dei friulani anche la prossima stagione. Non ci saranno novità, dunque: la società ha confermato l’attuale allenatore accantonando definitivamente le piste che portavano a Semplici e Maran che erano state considerati negli ultimi giorni. Per Gotti è pronto un nuovo contratto biennale, da primo allenatore, fino al 2022.

La situazione Mandragora

L’Udinese intanto cominciato a parlare con la Juventus della situazione di Rolando Mandragora: l’opzione per il riacquisto a 26 milioni di euro in favore della Juve era stata spostata a fine agosto. Alla fine il centrocampista dovrebbe restare a Udine in prestito anche l’anno prossimo, per permettergli di recuperare dall’infortunio: il rientro è previsto per dicembre. La recompra verrà spostata al 30 giugno 2021.