È stato a lungo il potenziale nuovo allenatore del Milan. Dopo mesi di trattative e accostamenti, però, è tutto saltato. Ralf Rangnick non si è più seduto sulla panchina dei rossoneri e alla fine ha lasciato anche il Lipsia. Proprio sul mancato accordo con i rossoneri è tornato a parlare il tedesco, spiegando i motivi della scelta. "Da quando è ripreso il campionato il Milan ha fatto molto bene, conquistando nove vittorie e tre pareggi - ha detto a Süddeutsche Zeitung -. Non sarebbe stato saggio, dunque, andarci. Non importa da quale prospettiva si guarda tutto questo: se dalla mia o da quella del club, in ogni caso non sarebbe stato saggio. Se mi mettessi nei panni dei milanisti, che si tratti di allenatori, direttori sportivi, giocatori o tifosi difficilmente avrei capito perché la società avrebbe voluto cambiare guida tecnica dopo un periodo così positivo".