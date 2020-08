I rossoneri attendono in Italia la giovane punta svedese, che si sottoporrà alle visite mediche dopo che è stato raggiunto un accordo con l'Hammarby intorno agli 1,5 milioni. Punta centrale dotata di una grande corsa e con il gol nel sangue. Come quella volta che ne fece 3 in 18' alla Norvegia CALCIOMERCATO, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Guarda al futuro il Milan. E' ai dettagli la trattativa per Emil Roback, punta classe 2003 di proprietà dell'Hammarby, squadra di cui Zlatan Ibrahimovic ad inizio anno ha acquistato il 23,5% delle azioni. L'accordo è stato trovato sulla base di 1,5 milioni di euro. Si tratta di un investimento importante, dal momento che in patria assicurano abbia tutte le caratteristiche necessarie per fare bene. Roback è un attaccante moderno, molto rapido e veloce. Adesso è atteso a Milano per le visite mediche, poi l'avventura italiana avrà inizio.