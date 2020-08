Calciomercato, tutte le trattative LIVE

Toro scatenato, accordo con il Milan per Ricardo Rodriguez

Accordo raggiunto con il MILAN per il trasferimento in granata del terzino svizzero Ricardo Rodriguez. Decisivi gli incontri delle ultime ore, si attende solo l’ultimo ok dell'ex Psv riguardo le cifre dell’ingaggio. Il via libera potrebbe arrivare nelle prossime ore per un’operazione che si può chiudere intorno ai 3 milioni di euro