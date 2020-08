La società gialloblù ha presentato un'offerta per ottenere in prestito secco l'attaccante 2000 che la Fiorentina non vorrebbe cedere a titolo definitivo: attesa in settimana la risposta del club viola CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Confermare quanto di buono fatto nell’ultimo campionato (concluso al nono posto con 49 punti) dove la squadra allenata da Juric è stata tra le grandi sorprese della stagione: il Verona, adesso, sonda con attenzione il mercato in cerca di nuovi rinforzi. Uno dei profili individuati dalla società gialloblù è quello di Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 di proprietà della Fiorentina: per arrivare al serbo – 34 presenze e 8 gol (sei in campionato) tra Serie A e Coppa Italia nell’ultima stagione – il Verona ha presentato un’offerta di prestito secco e sta aspettando la risposta da parte della società viola che dovrebbe arrivare entro l’inizio della prossima settimana.