Ivan Juric sarà l’allenatore del Verona anche nella prossima stagione. La società gialloblù si attendeva entro la giornata di mercoledì la comunicazione definitiva sulla volontà di proseguire o meno la sua avventura in panchina e la risposta da parte dell’allenatore è stata positiva. Confermate dunque le buone sensazioni da parte di tutto l’ambiente gialloblù, con Juric – che aveva chiesto un’ultima notte di riflessione per decidere con calma – che alla fine ha scelto di proseguire alla guida di una squadra che quest’anno è stata una delle rivelazioni della Serie A. Juric non solo proseguirà la sua avventura con il Verona, ma prolungherà il suo contratto fino al 2023: decisivi nella scelta dell’allenatore il grande feeling che si è creato con l’intero ambiente, dal presidente Setti alla dirigenza fino alla squadra. "L'Hellas Verona comunica di aver trovato la piena e soddisfacente intesa con mister Ivan Juric e i membri del suo staff per l’estensione dei rispettivi contratti per i prossimi tre anni, sino al 30 giugno 2023", si legge nel comunicato diramato su Twitter dal club gialloblù.