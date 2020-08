Brescia, Lopez rescinde: è ufficiale. Ora Delneri

Il Brescia si prepara a ripartire dopola retrocessione in Serie B. Il presidente Cellino cambia, in primis l'allenatore. Come spiegato in un comnicato pubblicato sul sito ufficiale del club, è stato risolto consensualmente il contratto con Diego López, alla guida della squadra il 5 febbraio 2020 al posto di Eugenio Corini. Da lì due vittorie in sedici giornate e il penultimo posto in classifica. Infine la decisione di cominciare la prossima stagione con un altro allenatore. Quest'ultimo sarà Luigi Delneri, di fatto già nuovo allenatore della squadra da più di una settimana.