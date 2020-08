Spal, ufficiale Marino. Brescia sceglie Delneri

Le due squadre retrocesse dalla Serie A hanno scelto i nuovi allenatori: ufficiale Marino alla Spal, panchina del Brescia a Delneri. In Serie C il Palermo si affida a Boscaglia

Spal e Brescia al lavoro, per ripartire dopo l'ultima deludente stagione in Serie A culminata con la retrocessione. Chiusa la parentesi con Gigi Di Biagio in panchina, il club di Ferrara ha deciso di affidarsi a Pasquale Marino. Contratto annuale per l'allenatore che in questa stagione ha lavorato all'Empoli, chiudendo il campionato di Serie B con l'eliminazione al primo turno playoff contro il Chievo. Il Brescia, invece, ha chiuso il rapporto con Diego Lopez e ha deciso di ripartire dall'esperienza di Gigi Delneri. Inizialmente l'intenzione di Cellino era quella di affidare all'ex allenatore di Chievo e Juventus il ruolo di direttore tecnico, salvo poi cambiare idea e decidere di affidargli la panchina.