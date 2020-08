Nuova cessione in prestito per Valentino Lazaro , esterno austriaco dell 'Inter . Come reso noto dal club nerazzurro, Lazaro si trasferirà i n prestito oneroso sino al 30 giugno 2021 al Borussia Monchengladbach , dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi al Newcastle, sempre in prestito: " Siamo lieti che la trattativa in prestito sia andata a buon fine e che Valentino abbia scelto di venire al Borussia. E' un giocatore molto versatile e aggiunge ancora più forza e profondità alla nostra squadra", ha commentato Max Eberl , direttore sportivo del club tedesco. Il 24enne nazionale austriaco ha completato gli esami medici martedì al Borussia Park prima di unirsi alla squadra nel ritiro di Harsewinkel-Marienfeld (la Bundesliga inizierà il 18 settembre).

Valigia in mano

vedi anche

Da Tonali a Emerson: tutte le mosse dell'Inter

Lazaro è stato acquistato dall'Inter nel luglio del 2019 per oltre 20 milioni di euro. Il debutto il 17 settembre in Champions contro lo Slavia Praga, poi il pochissimo spazio concessogli da Conte (appena 6 presenze in Serie A). Così a gennaio l'esterno austriaco viene mandato in prestito in Inghilterra, al Newcastle. In bianconero ha giocato 13 volte in Premier, di cui quattro dal primo minuto. Terminato il prestito, Lazaro fa ritorno alla base. Infine di nuovo valigia in mano e l'avventura Borussia Monchengladbach, terza squadra diversa nel giro di un anno.