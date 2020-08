Importanti passi in avanti, per il Milan , nella trattativa col Chelsea per Tiémoué Bakayoko . Gli inglesi, infatti, nelle ultime ore si sono avvicinati alle richieste dei rossoneri, aprendo al prestito oneroso con diritto di riscatto rispetto alla posizione iniziale, in cui la cessione sarebbe avvenuta soltanto con un obbligo . L’operazione avrà un costo complessivo di 30-32 milioni di euro , la formula è quella che voleva il Milan. Presto, dunque, si potrebbero limare i dettagli rimanenti per concludere l’affare.

La stagione di Bakayoko al Milan

Bakayoko conosce bene il Milan, avendoci giocato nella stagione 2018/19. Arrivato in prestito dal Chelsea, ha collezionato 42 presenze in rossonero in tutte le competizioni, con un gol segnato in campionato. Al termine dell’anno non venne riscattato per l’onerosità dell’operazione, mentre ora potrebbero crearsi le prerogative per un suo ritorno.