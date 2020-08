Rinnovo Ibra, il Milan aspetta la risposta ma c'è fiducia

La trattativa tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo di contratto non ha ancora avuto l’accelerata definitiva. Lo svedese non ha risposto all’ultima proposta fatta dal club, per cui al momento non è prevista la sua presenza al raduno dei rossoneri in programma lunedì. In ogni caso c’è fiducia per il buon esito dell’operazione, l’inizio della prossima settimana non rappresenta una deadline in tal senso, quindi il fatto che i tempi si possano allungare non è un ostacolo insormontabile. Il Milan dunque resta in attesa fiduciosa della risposta positiva di Ibrahimovic.