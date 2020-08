Sarà martedì il giorno della verità in casa nerazzurra. L'allenatore incontrerà la dirigenza per definire il futuro. Il nodo principale, a prescindere dai rapporti personali, è la capacità di investimenti economici per migliorare la squadra. Zhang, infatti, anche per il caos COVID-19 non potrà garantire colpi roboanti. In caso di divorzio si andrà su Allegri

Fissato il giorno della verità per il futuro della panchina dell'Inter. Martedì Antonio Conte incontrerà la società, un faccia a faccia decisivo per capire se ci sono i margini per continuare insieme oppure no. Il nodo principale, a prescindere dai rapporti personali, è la capacità di investimenti economici per migliorare la squadra, un tema quest'ultimo di assoluta priorità per l'allenatore nerazzurro. Zhang e la proprietà, anche per quanto successo a causa del coronavirus, non potranno garantire a Conte investimenti eccezionali, ma solo opportunità mirate e sempre con una certa attenzione al bilancio. Un destino comune a tutti i club italiani e non solo, senza dimenticare che l'Inter ha già preso Hakimi, costato 40 milioni più bonus, per quella che è stata una delle poche operazioni importanti solo cash del nostro mercato.