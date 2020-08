La frattura fra l'Inter e Antonio Conte , già difficilmente ricomponibile dopo lo sfogo dell'allenatore post Bergamo, sembra ancora più 'difficilmente ricomponibile'. E' quando emerge dalle parole che hanno seguito la sconfitta in finale di Europa League. Conte non ha cambiato idea: " Ci sono vedute diverse - ha detto -. È stata una stagione molto dura sotto tutti i punti di vista, va presa la decisione migliore per il bene dell'Inter".

Cosa c’è dietro le parole di Conte

L'incontro con Steven Zhang e la dirigenza ci sarà nei prossimi giorni. La società è pronta a sedersi intorno a un tavolo per ascoltare le richieste dell'allenatore (e anche a venirgli incontro su alcune), ma sicuramente non può garantirgli quella rivoluzione totale (tecnica e dirigenziale) che Conte ha in mente. Se le capacità diplomatiche del presidente non riusciranno nell'impresa - molto complicata - di far chiarire le due parti in causa, si andrà verso un inevitabile divorzio