Inter, è iniziato l'incontro tra Conte-Zhang. LIVE

Allegri aspetta l'esito dell'incontro

Visto che da Parigi al momento non sono arrivate notizie ufficiali circa la permanenza di Tuchel sulla panchina del Psg, Massimiliano Allegri è il primo ad attendere l'esito dell'incontro in corso tra Conte e la dirigenza dell'Inter. L'ex allenatore della Juve valuterebbe come primaria la soluzione italiana.