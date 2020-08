Un'estate fa è stato a un passo dal Genoa, società che lo stava per acquistare in sinergia con l'Inter: adesso il giovane (2001) esterno offensivo argentino del Lanus è nel mirino dell'Atalanta, club che lo segue da tempo

La scorsa estate è stato vicino al trasferimento in Italia: Genoa e Inter hanno provato a impostare l’operazione in sinergia per farlo sbarcare nel nostro campionato, dove inizialmente avrebbe indossato la maglia rossoblù. A gennaio 2020 invece ci ha provare, senza successo, anche il Parma . Affare però sempre sfumato. Adesso, ecco che il nome di Pedro De La Vega torna a essere nel mirino di un club di Serie A, in questo caso dell’Atalanta . La società bergamasca ha infatti osservato con attenzione e “promosso” il talentuoso esterno destro offensivo classe 2001 che nell’ultima stagione ha collezionato 17 presenze e 4 gol con gli argentini del Lanus – club proprietario del cartellino – nella Superliga.

Un giovane dal grande talento

Già nel giro della nazionale Under 20 Argentina (15 presenze per lui), De La Vega fa della qualità la sua dota principale: talento, voglia di emergere e grandi margini di crescita le caratteristiche che stuzzicano i nerazzurri. L’Atalanta, che lo segue da diversi mesi, lo ha studiato con attenzione e potrebbe presto affondare il colpo per quello che potrebbe rappresentare un innesto giovane e dalla grande qualità per la rosa di Gasperini in vista della prossima stagione che vedrà la squadra nerazzurra impegnata nuovamente in Champions League.