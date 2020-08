Luis Suarez potrebbe risolvere presto il contratto che lo lega al Barcellona, attualmente in scadenza a giugno 2021. È questa la clamorosa notizia riportata da Radio Catalunya secondo cui il nuovo allenatore blaugrana Ronald Koeman avrebbe telefonato all’attaccante uruguaiano – che nei giorni scorsi non aveva ricevuto nessuna comunicazione in merito alla ripresa degli allenamenti – per informarlo che non proseguirà più con il Barcellona. Suarez, che era in vacanza, avrebbe quindi saputo direttamente dalla voce di Koeman di non rientrare più nel progetto del club catalano; toccherà adesso agli avvocati dell’attaccante uruguaiano negoziare la risoluzione contrattuale con il Barcellona.