L'ex allenatore del Cagliari sta risolvendo il contratto proprio con i sardi, poi sarà libero di firmare il nuovo biennale. Preziosi lo ha preferito a D'Aversa e Carrera, gli altri due nomi presenti nella lista degli obiettivi dopo il no dello Spezia per Italiano

Rolando Maran sarà il nuovo allenatore del Genoa. Nella giornata di martedì sarà in città, laddove firmerà un contratto biennale. Prima, però, sarà necessario risolvere l'accordo ancora in vigore con il suo vecchio club, ovvero il Cagliari. Maran sta sistemando gli ultimi dettagli in merito, poi sarà libero di iniziare una nuova sfida. Il presidente Preziosi e il nuovo direttore sportivo Faggiano hanno dunque deciso di puntare su di lui in seguito alla mancata conferma di Davide Nicola. Battuta la concorrenza di Massimo Carrera e Roberto D'Aversa, gli altri due nomi presenti nella lista dopo il muro dello Spezia per Vincenzo Italiano, primo obiettivo dei rossoblù. Quest'ultimo resterà sempre in Liguria, ma sulla panchina bianconera. Su quella del Genoa ci sarà Maran, che torna dunque protagonista dopo l'esonero di Cagliari dello scorso 3 marzo.