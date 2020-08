Nessun ribaltone, Vincenzo Italiano non si muoverà da La Spezia. È quanto emerso dall'ultima riunione, tenutasi tra l'allenatore e il club bianconero nella giornata di sabato. La posizione delle parti è stata chiara: il patron Gabriele Volpi non ha mai dato segno di voler liberare l'artefice della storica promozione in Serie A e lo stesso Italiano non ha mai apertamente chiesto di andare via. Nonostante il pressing del Genoa, che aveva pensato all'allenatore nato in Germania (e con un passato in rossoblù da centrocampista) per sostituire Davide Nicola. Nell'incontro con proprietà e dirigenza dello Spezia, invece, Italiano ha subito parlato di mercato per cercare di costruire insieme la prossima stagione. Il progetto tecnico sarà così condiviso anche in massima serie: mercoledì la prossima riunione operativa del club.