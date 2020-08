Lazio, visite mediche per Reina

Lo sbarco a Roma nella tarda serata di martedì, ora la tappa alla clinica Paideia per sostenere le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club . Pepe Reina si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, fortemente voluto da Simone Inzaghi e dalla società che hanno individuato in lui il profilo giusto anche a livello di esperienza. Una volta conclusi i test medici, il portiere classe 1982 firmerà un contratto biennale e raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore dove la Lazio sta preparando la nuova stagione, quella che la vedrà nuovamente protagonista in Champions League 13 anni dopo l’ultima volta.

Sarà il vice Stakosha

leggi anche

Lazio, primo giorno di allenamento ad Auronzo

Dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi della scorsa stagione in prestito all’Aston Villa in Premier League, Reina – proprietà Milan – farà dunque rientro in Italia, in Serie A. Nelle idee della Lazio - oltre a ricoprire un ruolo importante all'interno dello spogliatoio - sarà lui infatti il vice di Thomas Strakosha.