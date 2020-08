Milan, per Tonali è derby di mercato

Per Tonali che è un altro obiettivo per il centrocampo si studierà una strategia per affondare il colpo nei prossimi giorni anche se al momento non è stato mosso nessun passo decisivo, nemmeno nelle ultime ore. L’Inter sta pensando quando e come: ecco perché il Milan continua a crederci, l'interesse dei rossoneri è vivo e i cugini non affondano.