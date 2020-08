Inter-Conte, tutto sull'incontro di oggi in sede

Dopo la decisione di continuare in nerazzurro arrivata al termine del meeting con la società di martedì, l'allenatore dell'Inter questa mattina è stato in sede per organizzare e pianificare al meglio la stagione 2020/2021. Riunioni di mercato e linea chiara: niente spese folli, acquisti mirati e occasioni da cogliere

Il meeting fondamentale della giornata di ieri nel corso del quale sono state tracciate le future linee guida societarie e soprattutto è stata decisa la permanenza di Antonio Conte in panchina e la nuova fiducia a Beppe Marotta e Piero Ausilio. Adesso in casa Inter è arrivato il momento di pensare esclusivamente alla prossima stagione, ormai alle porte. Proprio in questo senso è da registrare questa mattina la visita di Antonio Conte nella sede del club: un incontro per salutare le persone presenti - tra loro anche il presidente Zhang - prima di staccare per qualche giorno di vacanza, ma soprattutto per organizzare e pianificare al meglio la prossima stagione sportiva, non solo per quanto riguarda il calciomercato ma anche da un punto di vista logistico. Il nuovo incontro, ricapitolando, di fatto ha avviato la pianificazione della nuova stagione nerazzura. Riunioni di mercato e linea chiara: niente spese folli, acquisti mirati e occasioni da cogliere.