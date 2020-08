Vidal-Inter, adesso si può: primi contatti

Torna attuale il nome di Arturo Vidal , per il centrocampo dell’ Inter . Nel vertice di oggi in presenza di Antonio Conte si è discusso di mercato e il profilo su cui la società vuole puntare per rinforzare la rosa è quello del cileno. È un giocatore che l’allenatore conosce benissimo, con cui ha lavorato alla Juventus , lo insegue da tempo e adesso sembrano esserci le condizioni giuste per provarci perché il Barcellona gli ha già comunicato che è fuori dal progetto di Koeman . Il calciatore, inoltre, ha un contratto in scadenza nel 2021. Sono già stati avviati i primi contatti con il procuratore di Vidal che è lo stesso di Alexis Sanchez . L’operazione sarà portata avanti a prescindere dal futuro di Nainggolan , anche se un eventuale arrivo di Vidal potrebbe portare il belga ancora una volta lontano da Milano. Ovviamente c’è il gradimento del cileno, che vede nell’Inter il progetto giusto da cui ripartire in Italia.

Tonali in stand-by, Perisic resta?

Intanto per Tonali che è l’altro obiettivo per il centrocampo si studierà una strategia da seguire nei prossimi giorni anche se non è ancora stata formalizzata un’offerta. L’Inter sta pensando quando e come muoversi ma al momento non c’è ancora un piano d’azione: ecco perché il Milan continua a crederci. Intanto non ci sono segnali da parte del Bayern Monaco sulla volontà di acquistare a titolo definitivo Ivan Perisic. Il croato, fresco campione d'Europa con i bavaresi, alla fine potrebbe anche restare. Conte lo inserirebbe nel parco attaccanti, come alternativa a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.