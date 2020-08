Il club bianconero ha ufficializzato il terzo colpo del calciomercato estivo dopo Kulusevski e Arthur: il centrocampista americano arriva dallo Schalke 04 in prestito oneroso (4,5 milioni) con diritto di riscatto (che può diventare obbligo in caso giochi almeno il 60 per cento delle partite) a 18,5 milioni di euro. In più si aggiungono ulteriori 7 milioni di bonus in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. Le sue prime parole al sito della Juventus: "È un sogno che diventa realtà"

Le cifre dell'affare

L’ex Schalke 04, primo statunitense nella storia della Juventus, arriva in prestito oneroso (4,5 milioni di euro) più diritto di riscatto fissato a 18,5 milioni di euro. Se il centrocampista giocherà almeno il 60 per cento delle partite stagionali dei bianconeri, il diritto si trasformerà in obbligo di riscatto alla stessa cifra. Cifra che potrebbe raggiungere i 30 milioni di euro con ulteriori 7 mln di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. Andrea Pirlo accoglie un giocatore duttile, una mezz’ala in grado di giocare all’occorrenza anche in difesa o in posizione più avanzata.