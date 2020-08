Calciomercato, news e trattative del 31 agosto

In un’intervista allo youtuber messicano Daniel Habif, il centrocampista cileno ha parlato dell’allenatore dell’Inter: “Come allenatore è una macchina, tatticamente è il numero uno. Ha saputo adattare le mie caratteristiche alla sua idea di gioco, modificando un po’ il sistema”. Vidal non dimentica però neanche il suo periodo in bianconero: “ Ho molto affetto per la Juventus, a Torino sono riuscito a diventare un giocatore importante anche nel campionato italiano, dopo averlo fatto in Germania. Pirlo era incredibile e spettacolare quando giocava, immagino come possa essere da allenatore. Se lui o la Juventus mi chiamassero sarei contento, ma bisogna stare tranquilli. Se succede, succede”