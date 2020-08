L'attaccante dell'U21, dopo l'ultima positiva esperienza in prestito all'Ascoli, è pronto al trasferimento in Portogallo: operazione da 25 milioni

C'è la Primeira Liga nel futuro di Gianluca Scamacca . L'attaccante di proprietà del Sassuolo è infatti sempre più vicino a trasferirsi allo Sporting Braga . I due club hanno già trovato l'intesa di massima e il classe '99 ha dato il suo gradimento alla destinazione. Un investimento importante, da parte dei biancorossi che hanno chiuso al terzo posto l'ultima Primeira Liga: la base dell'accordo è sui 25 milioni , con la modalità del prestito con diritto di riscatto. Attesi aggiornamenti tra le parti per limare gli ultimi dettagli: la trattativa va verso la fumata bianca.

I numeri di Scamacca

leggi anche

De Zerbi: "Caputo in Nazionale? E' un professore"

Romano di nascita, olandese d'adozione con un passato nelle giovanili del Psv. Scamacca è poi passato al Sassuolo nel 2017, collezionando 3 presenze in Serie A senza gol. Poi il prestito al PEC Zwolle (Eredivisie) e infine quello all'Ascoli nell'annata appena conclusa. Quella della svolta: 13 gol in 35 presenze stagionali. Un rendimento di livello, al quale si aggiunge quello con la Nazionale U21 dove Scamacca aveva debuttato nel maggio 2018: da allora 8 partite e 4 reti, tutte durante la gestione Nicolato. Ora lo Sporting Braga all'orizzonte.