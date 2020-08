Dopo un lungo pomeriggio di trattative, è stato trovato l'accordo per il passaggio di Sandro Tonali al Milan: prestito di 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 più altri 10 di bonus legati a presenze e obiettivi. Nelle prossime ore le firme sui contratti per un'operazione nella quale è stata decisiva la volontà del calciatore.

Sandro Tonali è praticamente un nuovo giocatore del Milan: nel pomeriggio di domenica, dopo una lunga giornata di trattative, Maldini e Massara hanno trovato l'accordo con il presidente del Brescia, Massimo Cellino, per il passaggio del centrocampista classe 2000 in rossonero. Ormai definitivo dunque il sorpasso all'Inter, per un trasferimento che verrà formalizzato sulla base di un prestito a 10 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 15 più altri 10 di bonus legati a presenz e obiettivi. Inoltre il Brescia si tiene una percentuale sull'eventuale futura rivendita del giocatore. Per la definizione totale dell'operazione manca ancora lo scambio dei documenti e le firme sui contratti, che però dovrebbero avvenire nelle prossime ore.