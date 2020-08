Adesso è certo: l’Ibra-day sarà domani, lunedì 31 agosto. L’ultimo “ostacolo” prima della firma per il rinnovo con il Milan era rappresentato dall’esito del tampone a cui si era sottoposto al rientro in Italia: risultato negativo al coronavirus, lo svedese può unirsi ai compagni già da domani. Stesso risultato, anche per i test di Franck Kessie e Ismael Bennacer, rientrati in giornata a Milanello dopo la sosta estiva.