L'attaccante brasiliano stoppa le speculazioni sul suo futuro in un'intervista al magazine ufficiale del Psg: "Resto qui e voglio tornare in finale di Champions League". La sua ultima immagine con la maglia dei parigini è rappresentata dalle lacrime dopo la sconfitta di Lisbona contro il Bayern Monaco

"Resto e voglio tornare a giocare una finale di Champions League". Le parole sono di Neymar, che conferma sulle colonne di Psg Mag, il magazine ufficiale del Paris Saint-Germain, la sua intenzione di continuare l'avventura francese e di giocare con il Psg anche nella prossima stagione. L'anticipazione dell'intervista alla stella brasiliana è stata diffusa dal club sui propri canali social. Neymar ripartirà dai traguardi conquistati, come la vittoria di Ligue 1, Coppa di Francia e Coppa di Lega, e da quelli sfiorati, come la vittoria della Champions mancata all'ultima curva con il ko in finale contro il Bayern Monaco. L'attaccante ha messo da parte le lacrime della notte di Lisbona ed è pronto a voltare pagina, come spiega nell'intervista.