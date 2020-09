Cagliari, ancora niente accordo per Nainggolan

Il presidente del Cagliari e l'ad dell'Inter si sono incontrati per discutere di Radja Nainggolan: la questione non è stata ancora risolta, in quanto il club sardo ha fatto la sua proposta, ma i nerazzurri hanno preso tempo. Per ora quindi il belga rientrerà a Milano. I due club si risentiranno per prendere una decisione finale anche in base all'esito della trattativa Vidal