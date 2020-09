Dopo gli interessamenti di Verona e Benevento, è la Fiorentina la squadra che si sta muovendo più concretamente per acquistare Giacomo Bonaventura . La società del presidente Commisso è al lavoro per chiudere una trattativa che, nelle ultime ore, ha avuto una decisa accelerata e che permetterebbe al club viola di prendere a parametro zero il calciatore, svincolato dopo 6 stagioni al Milan. Nei prossimi giorni le parti si riaggiorneranno, ma la Fiorentina ha tutta l'intenzione di bruciare la concorrenza e regalare a Iachini, dopo l'arrivo di Amrabat, un altro centrocampista di qualità e quantità come Giacomo Bonaventura.

Incontro per il rinnovo di Biraghi

Intanto i dirigenti della Fiorentina hanno incontrato in queste ore gli agenti di Cristiano Biraghi, rientrato in viola dopo l'anno in prestito all'Inter e il mancato accordo per il prolungamento di un'altra stagione in nerazzurro. L'argomento della riunione è stato il rinnovo di contratto con adeguamento per il calciatore: le parti si trovano adesso più vicine e potrebbero formalizzare l'accordo nei prossimi giorni. Cristiano Biraghi, 37 presenze e 3 gol nell'ultima stagione con la formazione di Antonio Conte, riparte dunque dalla Fiorentina.