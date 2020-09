Atalanta, Romero sempre più vicino. In porta piace Meret

L'Atalanta è sempre più vicina a Cristian Romero della Juventus. Si cerca la formula giusta per definire l'operazione con i bianconeri per il difensore ex Genoa: nei prossimi giorni si può trovare l'accordo finale. I nerazzurri si sono messi per Meretcon il Napoli: le richieste del club azzurro, però, sono alte. Resta il gradimento del club bergamasco per il portiere.