Il cileno non si è ancora liberato dal club blaugrana, ma il lavoro del suo agente sta procedendo in maniera più spedita rispetto a quanto si aspettassero i nerazzurri. Da Milano contano di definire l'operazione a costo zero

L'Inter continua a monitorare con molta attenzione cosa sta accadendo in casa Barcellona. Nelle ultime ore in Catalogna si sono diffuse voci di una possbile rescissione fra Arturo Vidal - obiettivo di mercato dei nerazzurri - e il club blaugrana a stretto giro di posta. In realtà il giocatore non si è ancora liberato, ma quella è la strada sulla quale sta lavorando il suo procuratore, Felicevich. Di sicuro il lavoro dell’agente sta procedendo in maniera più spedita rispetto a quanto si aspettasse la stessa Inter. E certamente da Milano contano di definire l’operazione a costo zero. Vidal, scaricato dal nuovo allenatore Koeman - il quale gli ha fin da subito comunicato che non sarebbe rientrato nei suoi piani - potrebbe trovare nella Serie A la nuova sfida che sta cercando. Dopo i primi contatti, ha aperto al progetto nerazzurro e il club adesso sta attendendo le prossime mosse per poi affondare l'assalto decisivo.