Ci sono novità importanti sul fronte Lionel Messi-Barcellona . Intercettato dai microfoni di Deportes Cuatro , il padre della pulce Jorge Messi ha risposto così ad una domanda sul futuro del figlio: "Se stiamo studiando una possibilità per restare in blaugrana? Si'". Una prima apertura netta e ufficiale lato giocatore, con una chiosa anche sulla riunione avuta con il presidente Bartomeu : "E' andata molto bene". La notizia che l'entourage di Messi stesse seriamente valutando la possibilità di rimanere a Barcellona, rispettando il contratto valevole per un altro anno per poi svincolarsi a parametro zero , era stata anticipata da alcuni media argentini. Nel frattempo il classe 1987 non si sta allenando con il resto della squadra. La Liga, dal canto suo, ha dato ragione al Barcellona , confermando che ad oggi l'unico modo per liberare Messi dal Barcellona consiste nel pagare la clausola da 700 milioni di euro presente nel contratto. Un vincolo, quest'ultimo, che secondo il giocatore non ha ragione di esistere.

Intanto il mondo del calcio continua a parlare di Messi. Anche Luka Modric, rivale dell'argentino, ha voluto dire la sua ai microfoni di AFP: "Sarebbe una grande perdita per la Liga, proprio come lo fu Cristiano Ronaldo. Una brutta botta per il prestigio del torneo. Tuttavia non si può sempre pensare al passato, il calcio è questo". Insomma, per il centrocampista del Real Madrid lo sguardo deve essere sempre proiettato sul futuro: "Altri calciatori diventeranno delle stelle. Il Real, per esempio, è ripartito anche senza Ronaldo, lo stesso nel caso faranno il Barcellona e il campionato".

Da Madrid a Madrid, perché oltre a Modric anche Sergio Ramos - capitano dei blancos ed eterno rivale di Messi - ha parlato dal ritiro della Spagna del futuro della Pulce: "Si è guadagnato il diritto di decidere il suo futuro. Non so se lo sta facendo nel migliore dei modi, ma ovviamente il Barcellona, il calcio spagnolo e noi, a cui piace vincere ed essere i migliori, vorremmo che rimanesse qui. Penso che Leo renda la Liga, la sua squadra e il Clasico più belli, perché alla fine si vuole vincere contro il migliore e lui è uno dei migliori al mondo. Non c'è altro da aggiungere se non che si è guadagnato il diritto di decidere per il suo futuro da solo. Senza speculazioni. Per quanto ci riguarda non è un qualcosa per cui dobbiamo preoccuparci".