Giornata di test medici in casa Barcellona in vista del primo allenamento di lunedì. Come riportano i media spagnoli i blaugrana aspettavano in ritiro anche Leo Messi ma l'argentino, convocato per le 10.15, non si è presentato per effettuare il tampone anti-Covid. La Pulce rivendica la clausola per liberarsi a zero e non crede di avere più vincoli contrattuali con il club