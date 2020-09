Milan, visite mediche per Diaz: avrà la maglia 21

E' arrivato in Italia il nuovo acquisto del Milan, in prestito secco dal Real Madrid. Per l'esterno offensivo spagnolo classe '99 visite mediche, prima della firma sul contratto prevista per venerdì 4 settembre. La presentazione è in programma la prossima settimana. Ha scelto la maglia numero 21

Le statistiche di Brahim Diaz

Arrivato dal Manchester City a gennaio 2019 per 17 milioni di euro, Brahim Diaz ha collezionato 21 presenze tra campionato e coppe con la maglia del Real Madrid, realizzando anche 2 reti. Cresciuto agli ordini prima di Guardiola e poi di Zidane, il classe '99 spagnolo può giocare indifferentemente come trequartista o come esterno d'attacco su entrambi i lati del campo. Nonostante la sua giovane età, Brahim Diaz ha già debuttato in Champions League nel novembre 2017 quando ancora vestiva la maglia del City (vittoria per 1-0 sul Feyenoord) e ha già segnato il suo primo gol in Liga contro la Real Sociedad. Adesso è pronto a esordire in Serie A con quella che presto diventerà la sua nuova maglia, quella del Milan.