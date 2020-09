Napoli, ceduto Allan all'Everton: è ufficiale

È ufficiale il trasferimento di Allan dal Napoli all'Everton: "Arrivo in un club ricco di storia. Sono qui per Ancelotti, ha fatto di tutto per portarmi in Inghilterra", le parole del centrocampista brasiliano

Dopo cinque stagioni si è chiusa l'avventura di Allan al Napoli. Il centrocampista brasiliano si trasferisce all'Everton, dove ritroverà Carlo Ancelotti. Il club inglese ha ufficializzato l'arrivo del classe 1991: operazione da 25 milioni più 3 di bonus, contratto triennale per il giocatore. Allan lascia così l'Italia dopo otto anni, tre dei quali vissuti all'Udinese. Ora una nuova esperienza in Premier League: "L'Everton ha chiuso per l'arrivo del nazionale brasiliano Allan, con il centrocampista che ha firmato un contratto triennale fino alla fine di giugno 2023", recita il comunicato apparso sul sito ufficiale del club inglese.