Dopo 5 stagioni, Allan si appresta a lasciare il Napoli: il club azzurro ha infatti raggiunto un accordo per la cessione del centrocampista brasiliano all'Everton a titolo definitivo per 25 milioni di euro più 3 di bonus. In Premier League, Allan ritroverà Carlo Ancelotti, che lo ha già allenato per un anno e mezzo proprio a Napoli tra il 2018 e il 2019 prima dell'esonero in favore dell'attuale allenatore Gennaro Gattuso. L'ormai ex numero 5 azzurro lascia l'Italia dopo 8 anni: arrivato nell'estate 2012 all'Udinese, prima di trasferirsi a Napoli e diventare uno dei punti fermi della squadra con un totale di 209 presenze e 9 gol.