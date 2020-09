Alesksandar Kolarov ha firmato il contratto che lo legherà all 'Inter . Il difensore serbo, arrivato ieri a Milano, oggi ha raggiunto la sede del club nerazzurro intorno alle 12.30, dopo aver svolto in mattinata la seconda parte di visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano. L'ormai ex giocatore della Roma è entrato in sede dal retro e ha lasciato gli uffici dell'Inter intorno alle 13 . Ai giallorossi va un indennizzo di 1 milioni di euro, più altri 500 mila euro di bonus.

"Conte importante per la scelta di Kolarov"

L'accordo che legherà Kolarov all'Inter sarà annuale a 3,5 milioni netti, con opzione in favore della società per il rinnovo anche per la stagione 2021/2022. A commentare l'operazione all'esterno della sede dell'Inter è stato il suo agente Alessandro Lucci: "Sicuramente una grande soddisfazione, una grande opportunità. Come è nata quest'idea? Ora è passato tanto tempo, non ricordo (ride, ndr). Inter da scudetto con Kolarov? Non lo so. Se è stato importante Conte? Assolutamente" le sue parole. Con un cenno anche alla possibile partenza di Matias Vecino, altro suo assistito oggi nell'organico di Conte: "Ancora non ci siamo concentrati su questo prossimo obiettivo, poi lo affronteremo con calma". Nel pomeriggio Kolarov potrebbe incontrare i suoi compagni sui campi della Pinetina per una prima sgambata.