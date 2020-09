Si sta sbloccando la trattativa per portare Benassi al Verona. Una sua partenza farebbe posto a Borja Valero, che aspetta novità in questo senso per chiudere il suo ritorno in viola. Ieri è stata la giornata delle visite mediche per il nuovo rinforzo a centrocampo Giacomo Bonaventura: come annunciato anche dal club viola sui suoi canali social, il giocatore ha raggiunto Firenze per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura. Si attendono firma e ufficialità.