"Cagliari non è stata una scelta casuale": sono queste le prime parole da giocatore rossoblù di Riccardo Sottil. Sbarcato in tarda mattinata all’aeroporto di Elmas, l’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. "Sono molto felice di cominciare quest’avventura. Ne ho parlato con Luca Pellegrini, mio compagno in Nazionale Under 21, e mi ha consigliato con entusiasmo questa opportunità. La città è bellissima e credo che sia il contesto ideale per un giovane che vuole mettersi in mostra" ha detto il giocatore.