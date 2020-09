Nell’incontro con il Cagliari a cui ha presto parte il presidente Giulini non si è parlato solo di Nainggolan – con cui non alcun accordo per il ritorno in Sardegna. Il Cagliari si è mosso anche per portare in rossoblù il difensore uruguaiano Diego Godin. Il giocatore all’Inter guadagna oltre 5 milioni di euro e ha il contratto fino al giugno del 2022. Anche per questo serve capire che sforzo vorrà fare il Cagliari. La trattativa è avviata e l’ipotesi è concreta. Bisogna capire la volontà del giocatore, se accetterà la proposta di trasferirsi in Sardegna. Ricordiamo anche che usufruisce del decreto crescita e potrebbe eventualmente farlo anche a Cagliari. Anche la Fiorentina ha pensato a lui, senza però fare alcuna mossa ufficiale. Intanto, i nerazzurri hanno ceduto al Torino il giovane attaccante classe 2002 Rosario Cancello.