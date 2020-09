Si è concluso l'incontro tra Inter e Cagliari, non c'è intesa per il ritorno del belga in Sardegna: "Impossibile portarlo da Di Francesco - spiega il presidente rossoblù a Sky Sport - i nerazzurri lo vogliono tenere, rimane a Milano". Poi sulle altre trattative: "Nandez resta con noi. Zaza? Nulla di vero" CALCIOMERCATO, GLI AGGIORNAMENTI

Cagliari e Inter continuano a parlarsi per decidere quale sarà il futuro di Radja Nainggolan. Lo hanno fatto anche nelle ultime ore, con un incontro a Milano a cui hanno partecipato il direttore sportivo nerazzurro Ausilio e il presidente rossoblù Giulini: "Non è andata bene - ha spiegato senza troppi giri di parole quest'ultimo ai microfoni di Sky Sport -. Il giocatore resterà a Milano. Credo proprio sia impossibile portarlo da Di Francesco, lo vogliono tenere". Passano i giorni dunque, ma sembra sempre più difficile rivedere il centrocampista belga in Sardegna anche per la prossima stagione: "Con lui siamo rimasti che ci saremmo rivisti il prima possibile", ha spiegato qualche giorno fa Eusebio Di Francesco, che lo conosce benissimo avendolo allenato già a Roma: "Non entro nel merito economico nelle trattative, ma posso dire che con Radja abbiamo davvero un ottimo rapporto, un buon feeling generale".