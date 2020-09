Ricordate Lukaku in versione gigante? Inter Media House ha riservato una presentazione speciale anche per il difensore serbo, mago delle punizioni che scioglie i grandi dubbi della scienza

Da Lukaku il Gigante a Kolarov il fisico. A distanza di un anno Inter Media House si è lasciata alle spalle i riferimenti cinematografici puntando sulla scienza per inquadrare l'ultimo arrivato dal mercato, con un video di presentazione che recita così: "Ci siamo sempre interrogati sulle leggi della fisica che governano il nostro mondo. Il rapporto tra macrocosmo e microcosmo, l'energia generata da ogni cosa in modo ciclico, le teorie quantistiche, la relatività, la causa e l'effetto... ma nonostante le innumerevoli scoperte ci sono ancora molti misteri che la mente umana non riesce a comprendere: quel tiro, quella potenza smisurata. Come fa? E' forse la posizione della sua gamba? E' umanamente possibile? Probabilmente non troveremo mai una soluzione a questa teoria".

E qui spunta lui, Aleksandar Kolarov. Che si toglie il camice da fisico e sfoggiando la nuova maglia nerazzurra risponde: "Teoria? Solo pratica".