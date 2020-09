Il coinvolgimento dei nerazzurri nella trattativa per liberare Vidal dal contratto col Barcellona ha avvicinato la fumata bianca, tanto che l’accordo definitivo potrebbe arrivare a breve. Il club catalano intanto non convoca il cileno per la prima amichevole

Il conto alla rovescia per vedere Arturo Vidal in maglia nerazzurra è ufficialmente iniziato. Una fiducia per il buon esito dell’operazione che è aumentata sempre più nelle ultime ore: i contatti tra Inter e Barcellona sono continui, un dialogo fitto necessario per trovare la quadratura definitiva dopo gli ultimi passi avanti avvenuti grazie al coinvolgimento dell’Inter per liberare il giocatore dal contratto col Barcellona. Vidal, che è legato da un contratto con i catalani fino al 2021, non rientra più nei piani di Koeman e ha già detto sì al progetto Inter dove ritroverebbe Antonio Conte: i due club sono molto vicini e i nuovi contatti di oggi potrebbero anche già portare all’accordo definitivo. Countdown dunque già iniziato, anche se al momento non è stato ancora organizzato il viaggio di Vidal in Italia. Prima, infatti, servirà arrivare alla fumata bianca.